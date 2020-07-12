"الأهلي" و"مصر" يجذبان مدخرات بـ230 مليار جنيه من شهادة الـ15%

تمكنت شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15%، التى قامت البنوك الحكومية بإطلاقها منذ بداية أزمة كورونا، فى اجتذاب 1.33 مليون مواطن للحصول عليها منذ إطلاقها فى مارس وحتى الآن، فى بنكى الأهلى المصرى ومصر فقط، وذلك بحجم مدخرات وصل إلى 230 مليار جنيه.

وبلغت حصة البنك الأهلى المصرى من حصيلة شهادات ذات العائد المرتفع 15% نحو 166 مليار جنيه حتى نهاية الأسبوع الماضى، حيث استفاد من هذه الشهادة نحو مليون و33 من عملاء البنك، فيما تمكن بنك مصر من اجتذاب حصة قدرها 63 مليار جنيه من حجم مدخرات المصريين فى الشهادة، حيث قام بشرائها 333 ألف مواطن من خلال البنك.

وكان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا فى 20 مارس الماضى شهادات ادخارية مدتها عام واحد وذات عائد ثابت نسبته 15% يوزع شهرياً، وحدد البنكان وسائل شراء تلك الشهادات من خلال الوسائل الإلكترونية سواء الموبايل بانكنج أو الإنترنت البنكى أو البريد الإلكترونى أو الاتصال بخدمات العملاء، وذلك بهدف الحفاظ على مدخرات المواطنين من تداعيات أزمة كورونا وتأثرها بالإجراءات الاحترازية التى تضمنت تخفيض معدلات الفائدة 3٪ دفعة واحدة.