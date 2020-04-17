بنكا الأهلي ومصر: 86 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15%

بلغت حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15% ببنكي الأهلي ومصر منذ إطلاقها قبل 4 أسابيع، 86 مليار جنيه، وقال يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك الأهلي جمع نحو 58 مليار جنيه من بيع هذه الشهادات التي قام بشراؤها 307 آلاف عميل.

من جانبه، أوضح عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، أن حصيلة البنك من بيع شهادات الـ 15 % ذات العائد الثابت، بلغت 28 مليار جنيه، اشتراها 117 ألف عميل، وذلك منذ الإعلان عنها في 19 مارس الماضي.

ويقتصر شراء شهادات الـ 15%، والتي تبلغ مدتها سنة واحدة وتوزع عائدها شهريا على الوسائل الإلكترونية ومنها الكول سنتر والموبايل والإنترنت البنكي وتطبيق واتس آب والبريد الإلكتروني.