أسرة أميتاب باتشان تعلن سلبية تحاليلها لفيروس كورونا

أكدت أسرة النجم البوليودي اميتاب باتشان، جايا باتشان وايشواريا راي باتشان، واراديا باتشان، إلى جانب موظفين ومديري عائلة باتشان خضعوا لاختبار فيروس كورونا، وكانت النتيجة سلبية.

وأعلنت وزيرة الصحة الهندية، عبر صفحتها الرسمية، أن أمتياب باتشان وابنه ابهيشك فقط هما المصابون بفيروس كورونا، وأن التقارير الخاصة بتحاليل باقي الأسرة سلبية، وأنه بدأت إجراءات العزل الخاصة بهم لمدة 14 يومًا وسيتم إعادة التحاليل مرة أخرى بعدها.

وأعلن الفنان البوليودي، أميتاب بانشان، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، إصابته بفيروس كورونا.وكتب أميتاب قائلا: "هذا المساء ذهبت المستشفى، وأجريت مسحة أظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته".يذكر أن أميتاب باتشان كان حريصا على البقاء في المنزل منذ انتشار فيروس كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وقد طبع ختم على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالما، كن حذرا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".

وهم جايا باتشان وايشواريا راي باتشان، واراديا باتشان، إلى جانب موظفين ومديري عائلة باتشان خضعوا لاختبار فيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية.