البنك الأهلي المصري يتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم مشروعات الري بالطاقة الشمسية

وقع البنك الأهلى المصرى ومؤسسة التمويل الدولية IFC اتفاقية تعاون بهدف الاستفادة من خبرات الجهتين فى تمويل مضخات المياه بالأراضى الزراعية لتعمل بالطاقة الشمسية.

ومن جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن التعاون مع IFC يـأتى انطلاقاً من حرص البنك على دعم استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 وتوجهاتها نحو التوسع فى برامج التنمية الوطنية المستدامة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المحلية المتاحة للطاقة والحفاظ على مصادرها، فضلاً عن إيمان البنك الأهلى بأهمية تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومن أهمها الطاقة الشمسية، مع حرص البنك على تغيير نمط الحياة والسلوك الاستهلاكى لدى المواطنين من خلال ترشيد استخدام الطاقة ليواكب بذلك معايير التنمية المستدامة المعمول بها عالمياً.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس بشكل إيجابى على دفع الاقتصاد والحفاظ على البيئة، خاصة مع استراتيجية البنك الساعية إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر، والتى تحظى المشروعات الزراعية باهتمام كبير بها. كما أكد «عكاشة» اهتمام البنك الأهلى المصرى ببناء الشراكات المثمرة والممتدة مع شركاء التنمية على المستويين المحلى والدولى، حيث تعد تلك الشراكة هى الأولى من نوعها بين البنك الأهلى المصرى ومؤسسة التمويل الدولية IFC.

وقال وليد لبادى، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، إن المؤسسة تستهدف تفعيل الاستفادة من الطاقة الشمسية فى المشروعات الزراعية بمصر من خلال تقديم الدعم سواء لأصحاب ورواد الأعمال أو للمؤسسات الاقتصادية التى تتولى توجيه التمويل اللازم لتلك المشروعات، سعياً لابتكار نماذج وخطط عمل مدروسة وتستند إلى معايير محددة تحقق النتائج المرجوة من الاستفادة من الطاقة والتكنولوجيا النظيفة صديقة البيئة فى مصر خاصة فى النشاط الزراعى.

وأضاف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الاتفاقية تتضمن التجديد فى شكل برامج الائتمان والاستفادة من مشروع مؤسسة التمويل الدولى فى مجال مضخات المياه بالطاقة الشمسية لتواكب سوقاً ضخمة تفوق قيمته مليارى دولار، إضافة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بدور فعال فى استراتيجية التدريب، حيث سيتم التدريب المتخصص واللازم للعاملين فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك على عمليات التقييم للدراسات وحسابات الجدوى الاقتصادية لمشروعات الضخ بالطاقة الشمسية المقدمة من عملاء البنك بالقطاع الزراعى، وهو الأساس الذى يعتمد عليه البنك الأهلى المصرى فى تطبيق أى مشروع جديد، خاصة فيما يتعلق بخطط واستراتيجيات الدولة.

وأكد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، أن تفعيل هذه الاتفاقية يأتى فى إطار استراتيجية البنك للتنمية المستدامة، حيث يحرص البنك على المساهمة فى ترويج وتمويل تكنولوجيات تمثل حلولاً اقتصادية ومستدامة خاصة للأنشطة الزراعية.

وعلى صعيد آخر تمكن البنك الأهلى المصرى من الاحتفاظ بالمركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية، وفقاً لما أظهره التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2020، كما حصل البنك على المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التى قام فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسى، فضلاً عن حصوله على المركز الثانى فى نفس القارة كمسوق للقروض المشتركة، بحصة سوقية وصلت إلى 27.23% من إجمالى القروض المشتركة فى قارة أفريقيا بأكملها.

البنك يحصل على المركز الأول أفريقياً كوكيل للتمويل ومرتِّب رئيسى للقروض المشتركة خلال النصف الأول من 2020

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حصل البنك الأهلى على المركز الثالث عن القروض المشتركة التى قام فيها بدور وكيل التمويل فيها وعلى المركز الرابع كمسوق لتلك القروض والسابع كمرتب رئيسى وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية عديدة، وذلك نتيجة قدرة البنك الأهلى على إدارة 12 صفقة تمويلية بقيمة تعدت 74 مليار جنيه مصرى خلال النصف الأول من عام 2020.

ومن جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن هذا النجاح يأتى نتيجة لاهتمام البنك بدعم الاقتصاد القومى، وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادى فى مختلف قطاعات الدولة خاصة القطاعات الحيوية، على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها البلاد والعالم فى الفترة الأخيرة من تداعيات نتيجة جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.

وأعرب يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزاز البنك باستمراره فى الاحتفاظ بتلك المكانة المتميزة بين البنوك فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أهمية تطوير العنصر البشرى والذى يعتبره البنك ثروته الحقيقية، حيث يهتم البنك بتدريب العاملين على أحدث الأساليب العالمية فى تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة التى تواكب التطورات المتلاحقة محلياً وعالمياً.

وقال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك، إن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء فى مختلف القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى.