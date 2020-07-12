"مِنكَ للاستثمار" تخطط للوصول بحجم استثماراتها لـ6 مليارات جنيه

قال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى لشركة «مِنكَ للاستثمار العقارى»، إن الشركة لديها خطة للوصول بحجم استثماراتها بالسوق العقارية لـ6 مليارات جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تخطط لإطلاق مشروع جديد خلال الشهر المقبل بمنطقة شرق القاهرة.

وأضاف أن الشركة تخطط للتوسع فى منطقة غرب القاهرة والمناطق الساحلية، فمنذ وجود الشركة فى السوق عام 2016 قامت بتنفيذ العديد من المشروعات المستدامة الجاهزة للاستثمار أو السكن، مؤكداً أنه رغم التحديات التى يشهدها العالم نتيجة أزمة كورونا فإن القطاع العقارى المحلى أحد القطاعات التى لم تتوقف نظراً لأهمية العقار كسلعة أساسية لمختلف شرائح المواطنين.