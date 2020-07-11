السفير محمد حجازي: أي نهر دولي يجب أن يحكمه قانون ملزم لكل الأطراف المشتركة عليه

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية سابقا، إن مصر قدمت كل ما تستطيع لإنقاذ جولة المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، كما قدمت وبشكل دائم رؤية ثابتة وواضحة لمساعدة الجانب الإثيوبي على تحقيق نهضته، وأيضا الاتفاق على اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملئ والتشغيل.

وأضاف "حجاري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن أي نهر دولي يجب أن يحكمه قانون ملزم لكل الأطراف المشتركة عليه، والموقف المصري كان واضحا من البداية، ويجوز لإثيوبيا الاستفاده من السد تنمويا، لكن لا يجوز لها تعريض حياه الملايين إلى الخطر، موضحا أنه يجب لمصر استكمال المفاوضات الإقليمية في الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وأن تقوم عملية الملئ والتشغيل بشكل لا يضر بأيا من الأطراف.

وأكد أنه يحق لمجلس الأمن الدولي الاطلاع بمسؤولياته تجاه الاتفاقية الملزمة التي يجب على إثيوبيا توقيعها مع مصر والسودان قبل البدء في ملئ السد الإثيوبي الجديد.