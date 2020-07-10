الري: لن نقر أي اتفاق بشأن سد النهضة دون التوصل إلى حسم النقاط الخلافية

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن الأيام السابقة، شهدت طرح آليات مختلفة للتفاوض من الحكومة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "الوفد المصري حاول حلحلة الوضع، وطرح صيغة مرنة بعض الشيء لحل النقاط الخلافية لتقريب وجهات النظر".

وتابع: "إثيوبيا اقترحت تأجيل البت في النقاط الخلافية التي نختلف عليها منذ 9 سنوات، ويرون إحالتها إلى لجنة فنية تُشكل لبحث النقاط الخلافية الخاصة بمرحلة الجفاف، ومصر رفضت هذا الأمر شكلًا وموضوعًا، ولا نستطيع إقرار أي اتفاق دون التوصل إلى حسم النقاط الخلافية بشكل واضح وقاطع".

وأردف، أن إثيوبيا لم تقدم مقترحات بديلة، لكنها اقترحت تقديم صياغات بديلة، لتقريب وجهات النظر، مشيرًا إلى أنه من المقرر رفع التقرير النهائي من كل دولة، إلى دولة جنوب أفريقيا يوم الأثنين المقبل.

وواصل: "غدًا سنعقد اجتماعات ثنائية مع المراقبين من الخارج لمدة ساعتين، ثم سيلتقي المراقبون بوفود السودان وإثيوبيا، وسيجتمع الوزراء في حضور المراقبون للوصول إلى قرار نهائي ثم يتم كتابة التقارير من قبل كل دولة، ويكتب المراقبون تقاريرهم، لكشف مدى التوصل إلى نقاط توافقية من عدمها".

وتابع: "تخطينا 50 ساعة بحساب اجتماعات اليوم، وهذا كله تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وجرى بدء عقد الاجتماعات بداية من 29 يونيو الماضي، وكان من المفروض عقدها لمدة أسبوعين، لكن تم زيادة هذه المدة إلى يومين آخرين".

وأكد: "إثيوبيا ملهاش حق في البداية بملء السد، وفقًا لإعلان المبادئ التي وقعت عليها، حيث لا يتم ملء سد النهضة إلا بالتوافق بين الدول السد، ونريد تحويل تصريحات إثيوبيا التي تقول فيها إنها لا تضر السد، وهو تصريحات إعلامية لدغدغة المشاعر، إلى وثيقة ملزمة تبث الطمأنينة وتضمن حقوق الشعب".

وشدد، على أن إثيوبيا متمسكة بمنتهى "التشدد"، بكونها حرة في إدارة النيل الأزرق، وأنه ليس من حق أي أحد أن يشاركها: "لا يعترفوا بحقوق أي حد، وشايفين إنهم يقدروا على إدارة سد النهضة، رغم أن هذا الأمر يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، وبيقولوه في الاجتماعات بشكل مباشر وغير مباشر".