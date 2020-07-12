إسرائيليون يحتجون ضد طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، مساء اليوم، للتعبير عن غضبهم من "رد الحكومة غير الكفء" على الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

والتزاما بالقيود المفروضة على التجمعات العامة، حدّت الشرطة من عدد المسموح لهم بدخول ميدان رابين بتل أبيب للمشاركة في التجمع بعد امتلاء الشوارع القريبة بالمتظاهرين الذين يضعون كمامات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال ميشال جيست كاسيف نائب رئيس شركة للصوت والضوء: "لدي 40 عاملا بلا دخل ولا مال".

وأضاف "نحتاج لضخ الحكومة أموالا إلى أن نعود للحياة الطبيعية".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن آلافا حضروا التجمع.

ولم تحدد السلطات عدد المحتجين.