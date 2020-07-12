"الصحة": مستشفى القوات المسلحة الميداني "ضهر لينا" في مواجهة كورونا

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، تشهد تناقصا بشكل ملحوظ، وجاء التقرير الذي نشره، أمس، هو الأعلى منذ فترة طويلة.

وأضاف وديع، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن مؤشرات الفيروس تهبط على مدار 8 أيام متتاليه، موضحا أن معدلات الإصابة عالميا أخذ في الأزدياد، بينما هناك عددًا من الدول بدأ تعداد المصابين فيهم بالهبوط، وهو ما دفع المواطنين لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، ما أدى إلى حدوث تصاعد في حالات الإصابة به.

وأكد أن الوزارة قامت برفع درجات الاستعداد في كل مستشفياتها لاستيعاب أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وهناك أماكن باتت خالية تقوم الوزارة في تلك الفترة برفع كفاءتها: "مستشفى القوات المسلحة الميدانية الجديدة تستوعب 4 الآف سرير"، مشيرا إلى أن جميع مستشفيات العزل الـ24 إمكانيتهم عالية وقدمت خدمات ممتازة خلال الفترة الماضية لا تتعدى الـ3300 سرير.

وشدد على أن المستشفى الميداني جاء بطاقة استيعابيه 4 آلاف سرير: "المستشفى الميداني هيحمينا حماية هائلة جدا، وهي حماية لظهرنا تماما كوزارة للصحة".