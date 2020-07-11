سيناتور جمهوري يهاجم ترامب: تخفيف عقوبة مستشاره ستون "فساد تاريخي"

هاجم السيناتور الجمهوري ميت رومني، بحدة، اليوم، القرار الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، بتخفيف عقوبة صديقه روجر ستون.

وقال رومني المرشح الجمهوري السابق للانتخابات الرئاسية عام 2012، على "تويتر"، إن ما حصل "فساد تاريخي، غير مسبوق: رئيس أميركي يخفف عقوبة بالسجن على شخص دانته هيئة محلفين بالكذب لحماية هذا الرئيس".

وأدين ستون في نوفمبر، بالكذب على الكونجرس، ومحاولة رشوة شاهد، في إطار تحقيق حول صلات محتملة بين فريق حملة ترامب وروسيا. وعمل الرجل الستيني مستشاراً سياسياً لترامب على فترات متقطعة طوال 20 عاماً، وحكم عليه بالسجن 40 شهراً، وكان يفترض أن يبدأ تطبيق العقوبة الأسبوع المقبل.

لكن ترامب لم يخف رغبته في تجنيب مستشاره السابق دخول السجن، وقال في تغريدة صباح السبت، إن "روجر ستون كان هدفاً لعملية اضطهاد ما كان يجب أن تحدث".

وميت رومني هو العضو الوحيد في الحزب الجمهوري الذي صوّت في فبراير لصالح عزل ترامب، وهو أول عضو بارز في الحزب ينتقد علناً القرار الرئاسي الأخير.

من جهتهم، اعتبر الديمقراطيون أن ما حدث فضيحة منذ صدور القرار، أمس.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، الجمعة، إن "قرار ترامب تخفيف عقوبة مستشار حملته روجر ستون فساد مثير للذهول"، وأضافت، في بيان، أن "الكونجرس سيتخذ تدابير لمنع هذا النوع من المخالفات الوقحة"، وتابعت: "نحتاج إلى سنّ تشريع لضمان عدم إصدار أي رئيس عفواً أو تخفيفاً لعقوبة بحق شخص متورط في حملة تستر لحماية الرئيس نفسه من الملاحقات القانونية".