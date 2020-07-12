 جمعة: الرسول أعطى أمته درسا في السياسة والحكمة تدرس في جامعات العالم

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية سابقًا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الأمة درسًا في السياسة والحكمة، فذكر أن النبي يُعد القدوة والأسوة الحسنة، وأمر أمته أن تأخذ عنه مناسك الدين، كما أنه مرجع لكل مسلم بأفعاله وأقواله، موضحًا أن النبي عندما سمع أن أهل مكة وخيبر، سيطبقون على أهل المدينة، فتدبر وفكر لحل الأزمة، وجمع المعلومات، وعقد صلح الحديبية مع قريش ومكة قبل الفتح.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن ما فعله الرسول في جمع المعلومات تّحول إلى أجهزة أمنية في وقتنا الحالي، مؤكدًا أن عمر بن الخطاب كان معترضًا على صلح الحديبية، لكن النبي كان يهدف منه لفك الحصار على المدينة والحفاظ على أمنها، بالفعل أول ما فعله الرسول بعد عقد الصلح هو التوجه نحو خيبر وقام بتفكيكها حتى لا تمثل خطرا فيما بعد.

وأوضح مفتي الجمهورية سابقًا، أن النبي بادر إلى عمرة الحديبية، فمنعه المشركون من أداء العمرة التي هي شعيرة من الدين، فاتفق مع أهل مكة بعد محادثة مع سهيل بن عمرو، بأن مكة بعيدة عن أي عدوان، فقال سيدنا عمر بن الخطاب للنبي "لم نقبل الدنية في ديننا ولابد من الهجوم عليهم"، منوها بأن النبي كان يقصد من وراء ذلك فك الكماشة عن المسلمين في المدينة.

وتابع: "النبي علمنا من ذلك، في المفاوضات والخطط المستقبلية والاستراتيجية، ونقبل في الظاهر ما يفيد البلاد والعباد،هذه أسس تدرس في جامعات العالم ".