وزير التعليم العالي: 4 لقاحات لا تزال في مرحلة الدراسة على الحيوان

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة الحالية تشهد ثباتا نسبيا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهذا مؤشر جيد للغاية نتيجة لوعي المواطنين واتخاذهم الإجراءات الاحترازية، التي ساعدت على ذلك، رغم إجراءات الفتح التدريجي، مؤكدًا أنه بمرور شهر يوليو سيجرى نموذج علمي دقيق يكشف المرحلة التي ستصل إليها مصر من نسبة الإصابات بكورونا.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بمصر في ظل التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة: "إذا لم يلتزم المواطن هيرجعنا إلى الأرقام الكبيرة مرة أخرى، كما أن هناك 31 مستشفى جامعيا في آخر أسبوعين شهدت نقصا في الأعداد المترددة من مرضى كورونا عليها".

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أرقام إصابات كورونا في مرحلة التسطيح استعدادًا لانخفاضها بشكل ملحوظ، خلال الأيام المقبلة، وخاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر وصولًا إلى القضاء على الوباء، مؤكدًا أن هناك 4 لقاحات لا تزال في مرحلة دراسات على الحيوان لكنها حققت نتائج كبيرة، وفي انتظار التطبيق على التجارب السريرية للمواطنين.