وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات السنوات النهائية بتربية عين شمس

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، جولة تفقدية بكلية التربية جامعة عين شمس، رافقه خلالها الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سير أعمال الامتحانات واطمأن على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على سلامة الطلاب، كما تفقد بوابات دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمود المتيني أن جامعة عين شمس اتخذت كل الإجراءات الاحترازية بمختلف كليات الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مستشفيات الجامعة والإدارة العامة للشؤون الطبية، لافتا إلى نجاح منظومة التعليم الالكتروني في تعويض فترة توقف المحاضرات وانتظامها.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود أن الجامعة حرصت على تخصيص من 3 أو 4 فترات للجان الامتحانية لتفادي تكدس الطلاب، مع إجراء تعقيم شاملة القاعات والممرات وكل مداخل ومخارج مرور الطلاب.

وأضاف أنه تم تعديل نظام الامتحانات بصورة كبيرة لتكون أغلبها بنظام الاختيار من متعدد بمعظم كليات الجامعة، لافتا إلى أن التصحيح يتم الكترونيًا.

وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية، أن الامتحانات تعقد على مدار 22 يوما، كما يبلغ عدد طلاب الفرقة الرابعة 2500 طالب وطالبة موزعين على 28 شعبة، ويبلغ عدد المقررات لكل شعبة من 7 إلى 10 مقررات وفقا للشعبة، موضحا أن لكل من طلاب الأدبي والعلمي والأساسي يومين في الأسبوع، بمتوسط من 350 إلى 450 طالبا في الفترة الواحدة، موزعين على 35 لجنة في الفترة الأولى و35 لجنة في الفترة الثانية، بمعدل 4 فترات يوميا.

وأوضح أنه تم تقسيم اللجان بحيث تسع المدرجات الكبيرة 30 طالبا، المدرجات المتوسطة 15 طالبا، والقاعات من 8 إلى 14 طالبا حسب حجم القاعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكلية حفاظا على سلامة الطلاب.