انتشار أمني وتعقيم الطلاب قبل دخول لجان الكيمياء والجغرافيا في بورسعيد

يؤدي طلاب الثانوية العامة ببورسعيد، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد، وانتشار أمني مكثف بمحيط المدارس التي تجرى فيها الامتحانات.

وبدأ الطلاب دخول اللجان بعد قياس درجة حرارتهم والتأكد من ارتدائهم الكمامات ومرورهم من بوابات التعقيم وتطهير الأيدي، كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن يبدأ الامتحان في العاشرة صباحا.

وانتشر رجال المرور والشرطة لتأمين دخول الطلاب في طوابير أمام اللجان، كما كثّفت وجودها أمام استراحات الملاحظين ومراكز توزيع الأسئلة والمدارس.

وشهدت المدارس التي تجرى بها امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد، أعمال الرش والتطهير باللجان ضد فيروس كورونا استعدادا لأداء امتحان.

وتابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، أعمال رش وتطهير المدارس قبل دخول الطلاب، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمصر.

ويؤدي 5135 طالبا وطالبة الامتحانات في 17 لجنة بالمدارس الثانوية بمختلف أحياء المحافظة.