التعليم: نتيجة امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الأضحى

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه وفقا للخطة الموضوعة، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بعد عيد الأضحى، لافتا إلى أن الوزارة، ترغب في عقد امتحانات الثانوية العامة بشكل آمن وعادل، ويتم تعقيم اللجان بشكل مستمر.

وأضاف "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك بعض الطلاب يصلون لجان الامتحانات بعد الساعة 9، ما يضطر رؤساء اللجان لمنع دخولهم، مطالبا هؤلاء الطلاب بتقديم تظلم للوزارة لبحث الأمر، لأن الرؤية ترجع لرئيس اللجنة "هل الطالب متأخر بمزاجه ولا بظروف قهرية منعته؟".

وأوضح أن الطالب الذي ظروفه الصحية تمنعه من استكمال الامتحان، يجب أن يتم عمل له محضر بأنه لا يستطيع استكمال الامتحانات، وإذا لم يتم عمل محضر له، لا نستطيع في هذه الحالة منحه فرصة بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وكانت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة، بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من عمليات التصحيح والجمع وأعمال الكنترولات قبل بدء إجازة عيد الأضحى، لذا ستكون النتيجة جاهزة للاعتماد والنشر بعد انتهاء الإجازة والعودة للعمل.

وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا على مسؤولي لجان السير، وأعضاء غرف العمليات، بضرورة حضور اجتماع مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، لمناقشة تجاوزات الغش في امتحانات الثانوية العامة، في بعض لجان السير.

وجاء في المنشور الذي حصلت "الوطن" على صورة ضوئية منه، أنه "إيماءً إلى ما ورد بعرفة العمليات الرئيسية، التي تعقد بديوان عام الوزارة، لمتابعة أعمال الامتحانات بلجان السير، ومراكز توزيع الكراسة الامتحانية، من وجود بعض التجاوزات بلجان السير، وحرصا من الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات، التي تضمن تحقيق امتحانات منضبطة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص".

يرجى التنبيه مشددا على جميع رؤساء لجان السير، وأعضاء اللجنة الثلاثية، وأعضاء غرفة العمليات المحلية بالمديرية والإدارات التعليمية، بضرورة التواجد يوم السبت 11 يوليو، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، لحضور اجتماع من خلال شبكة فيديو كونفرانس.

جدير بالذكر، أن يوم الأحد 12 يوليو 2020، سيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء، (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، و(ورقة ثانية)