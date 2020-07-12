تكثيف التواجد الأمني أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

كثفت قوات الشرطة بكفر الشيخ، من تواجدها أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في المحيط، كما أغلقت الشوارع المؤدية للجان الامتحانات بالمتاريس الحديدية لمنع اقتراب الأهالي، فيما تواجدت عناصر من المباحث لمنع اقترابهم.

وأغلقت لجان الثانوية العامة، أبوابها أمام دخول الطلاب في تمام التاسعة صباحاً، فيما توافد العشرات من طلاب الثانوية العام بمحافظة كفر الشيخ، على اللجان لأداء امتحان مادتي الكيمياء للشعبتين العلوم والرياضيات، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في السابعة والنصف، لمنع تكرار التكدس الذي حدث بمحيط اللجان من قبل الطلاب في الامتحان الماضي.

ويؤدي 19 ألف و413 طالبا وطالبة ثانى امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة كفر الشيخ، في 84 لجنة ثانوية عامة بـ 11 إدارة تعليمية.