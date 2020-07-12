عاجل.. مدبولي: مشروع الأسمرات يخدم أكثر من 240 ألف أسرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مشروع الأسمرات يعتبر جزء من برنامج ضخم وبرنامج شديد التميز بكل المقاييس، وتكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروع بهذا الحجم، مبينًا أنَّ مشروع تطوير جميع المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية برنامج أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان نصب أعين الحكومة من البداية، بهدف ألا يكون في مصر مناطق غير آمنة مرة أخرى.

وأضاف مدبولي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "النهاردة بنحتفل ببرنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ويتصمن تطوير البني آدم ويخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن في المناطق غير الآمنة، وكانت الدولة تريد أن تخرج هذه الأسر من الفقر والجهل التي يتجاوز أفرادها مليون بني آدم، وألا يكون أطفال هذه الأسر ناقمين على حياتهم وبلادهم، ونهدف للوصول للمواطن المصري البسيط".