خلال جولته التفقدية.. السيسي يلتقي مواطنين بـ"الأسمرات 3"

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

وأضاف "راضي"، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رئيس الجمهورية التقى خلال الجولة بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسرا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.

كما تفقد الرئيس السيسي، مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.