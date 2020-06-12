"هحاول أعمل كل حاجة طيبة".. الحوار الكامل للرئيس مع سيدتي الأسمرات 3

دار حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيدتين، خلال جولته التفقدية لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي شيد لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة، داخل مجمع سكني حديث، يوفر لهم واقع مجتمعي جديد، به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع الفيديو، حيث تبادل رئيس الجمهورية أطراف الحديث، مع سيدتين، ودعتا الله له أن يوفقه، وسألهما عن حالتهما المعيشية، وفي نهاية الحوار دعتاه السيدتان لتناول الشاي.

النص الكامل للحوار:

السيسي: طمنوني عاملين إيه؟

السيدتان: الحمد لله ياريس، ربنا يبارك لك يا رب

السيسي: ويبارك لنا كلنا

السيدتان: ربنا يديك الصحة يا ريس

السيسي: عاوزين نعملكم حاجة.. نعمل إيه؟

السيدتان: واثقين في حضرتك

السيسي: لأ واثقين في الله.. في الله

السيسي: الظرف ده هينتهي بدعواتكم الطيبة

إحدى السيدتين: احنا انتخبنا حضرتك، وإن شاء الله ربنا هيرفع البلاء ربنا يخليك لينا يا ريس

السيسي: الشدة مش على مصر بس، لا ده على العالم كله

إحدى السيدتين: عاوزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسة

السيسي: هحاول أعمل كل حاجة طيبة وربنا هو المعين

إحدى السيدتين: ربنا يعينك علينا

السيسي: ويعينكم

إحدى السيدتين: اتفضل عندنا بجد والله، نشرب شاي بالنعناع.

السيسي: على عيني والله ويشرفني والله العظيم.