أرمينيا تدعو اليونيسكو لمراقبة المواقع التاريخية في تركيا

أكدت الخارجية الأرمنية، أهمية فرض مراقبة دولية، وخاصة من اليونيسكو، على تركيا لضمان الحفاظ على المواقع التاريخية ذات الأهمية العالمية، إثر تحويل أنقرة متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمنية آنا نغداليان، إن الجانب الأرمني قلق من قرار سلطات تركيا، المتعلق بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، رغم أنه يعتبر ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت المتحدثة: "هذا القرار، يخلق سابقة خطيرة، في مجال تغيير أهداف ومعاني مواقع التراث العالمي الواردة في قائمة اليونيسكو، وسنشدد على ضرورة وجود مراقبة من جانب المجتمع الدولي وخاصة اليونسكو، بهدف الحفاظ على المواقع التاريخية الموجودة داخل تركيا والتي تتمتع بمثل هذه الصفة".

ووفقا لها، فإن "آيا صوفيا ليس مجرد نصب تذكاري للتاريخ والثقافة، بل هو موقع كان له دائما معان دينية وثقافية وسياسية مختلفة. ومنح آيا صوفيا مكانة متحف وإدراجه في قائمة التراث العالمي لليونيسكو جعله رمزا ليس للصراع بين الحضارات، بل رمزا للتعاون ووحدة البشرية".