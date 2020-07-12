صور.. حريق يلتهم منزلا في مطروح

نشب حريق في أحد المنازل بوسط مدينة مرسى مطروح، ما أدى إلى التهام النيران محتويات المنزل من الداخل.

وقال أشرف عبدالعزيز من أهالي مطروح، اليوم، إن منزل عمي المرحوم إبراهيم عبدالعزيز سليمان تعرض لحادث ماس كهربائي، نتج عنه اشتعال حريق في داخل المنزل بشكل كبير وقضى على جميع ما في المنزل من أساس وملابس وأجهزة كهربائية وغيرها.

وأضاف أشرف: لولا فضل الله وبسالة وشهامة، أبناء العم والجيران لحدث ما لا يحمد عقباه وتعرض ما فى المنزل للخطر، والحمد لله لم يصاب أحد بسوء، وأتقدم بكل الشكر والتقدير والإحترام والعرفان لأبناء العم والجيران وكل من ساندنا فى محنتنا وساعدنا فى القضاء على الحريق، أو اتصل بنا من المسؤولين والأجهزة الأمنية والمطافي بمطروح، والعمد والمشايخ وأبناء مطروح جميعا بدو وأبناء وادي النيل على سؤالهم، ومساعدتهم لنا في الحريق.

في الوقت نفسه، سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق فور وصولها لموقع الحادث، حتى لا يمتد للمنازل الملاصقة له، ونجحت في وقت سريع في إخماده، في ظل مساعدة الأهالي والذين توجهوا منذ اللحظة الأولى ومدو أيديهم في المساعدة بالمياه لإطفاء الحريق داخل المنزل.