الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول سياسات الملكية الفكرية في ظل كورونا

تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية (إدارة الملكية الفكرية والتنافسية ) ورشة العمل العربية حول سياسات الملكية الفكرية في ظل جائحة كورونا وذلك ، الأربعاء المقبل، عبر تطبيق zoom، بحضور الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية والدكتورة مها بخيت مدير ادارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة، ومشاركة عدد من الخبراء العرب في مجالات الملكية الفكرية.

وقالت بخيت - في تصريح اليوم الأحد - إن الورشة ستناقش عدد من الموضوعات الهامة منها تعزيز انظمة وسياسات الملكية الفكرية في جائحة كورونا، واساسيات العمل عن بعد في مجال الملكية الفكرية في ظل الجائحة.

وأضافت أن الورشة ستبحث ايضا في تنفيذ تدابير لمساعدة مستخدمي ومالكي حقوق الملكية الفكرية في ظل الجائحة، وتأثيرها على مجتمع الملكية الفكرية بالدول العربية.

كما تستعرض الورشة دور المكتبة الوطنية الاردنية في ظل الجائحة وانشطة جمعية الامارات للملكية الفكرية.