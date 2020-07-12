مدبولي: العام المالي انتهى بنمو لا يقل عن 3.8% رغم تفشي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه منذ بدء تفشي وباء كورونا كانت الدولة المصرية واعية أن دولة بحجم مصر يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة ونسبة ليست بالقليلة منهم تعتمد في عملها على العمل الموسمي والبسيط، وبالتالي كانت الحكومة تنتهج نهج مختلف عن الكثير من الدول التي انتهجت منذ بداية الأزمة موضوع الغلق التام، مؤكدا على أن الحكومة عملت على محورين أساسيين، وهما الحفاظ على المواطن المصري وصحته ونفس الوقت الحفاظ على ملايين المواطنين المصريين ممن يعملون باليومية.

وأضاف مدبولي خلال حديثه بإحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "عملنا على المحورين بالتوازي ولم تتوقف عجلة الاقتصاد المصري عن الدوران وكان نهج مختلف مع وجود دعاوى كثيرة جدا بالغلق الكامل الذي ثبت أنه لم يأت بنتائج مرجوة، وكانت النتيجة أن كل المؤسسات الدولية تتحدث عن كساد في الاقتصاد العالمي، وتؤكد هذه المؤسسات أن مصر موجودة على قمة الدول التي لن يكون نمو اقتصادها بالسالب وتكون من الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تتأثر بالجائحة".

وتابع مدبولي أن الحكومة عملت على استمرار الاقتصاد المصري في الدوران والانتاج، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة مبادرات والتي تساهم بشكل كبير أن ينتهي هذا العام المالي بنسبة نمو لاتقل عن 3.8%، ولولا التدخلات والمبادرات كان من المتوقع أن تنتهي نسبة النمو في العام السابق 1.9%، والاجراءات هي التي ساهمت ألا يحدث تباطئ شديد في العديد من الدول الأخرى.