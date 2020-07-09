وزيرة التخطيط تشارك بجلسة للأمم المتحدة عن "التنمية المستدامة وكورونا"

تشارك هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، في الحدث الجانبي "التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.

يأتي ذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020، الذي ينعقد في الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري على أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.

وتناقش جلسة اليوم، التقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومداخل العمل المحددة في المنطقة التي تم إطلاقها حديثًا، وتقرير التنمية المستدامة 2020 (ASDR 2020)، وكيف يغير (COVID-19) مسار تقدم المنطقة العربية في مجال التنمية المستدامة، كما تناقش الجلسة الفرص التي يمكن اغتنامها الآن لحشد الإرادة السياسية وتعبئة الموارد لقيادة التحول الضروري للمنطقة.

يُذكر أنَّ هالة السعيد كانت قد شاركت بأولى جلسات المنتدى تحت عنوان "إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات.. استمرار التركيز على أهداف التنمية المستدامة في أثناء مكافحة فيروس كوفيد 19"، حيث تطرقت الجلسة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتضمن تأثير أزمة (كوفيد - 19) علي أهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات عام 2020، إضافة إلى مناقشة الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية، والبيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة.