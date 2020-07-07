وزيرة التخطيط مُتحدثة عن "العصار": اهتم بالشباب وكان دائم الاطلاع

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن علاقتها مع الفريق الراحل محمد سعيد العصار امتدت قبل الوزارة عندما كانت عميدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 2012، عندما كان يسعي لإخضاع الشباب المتميزين من الكلية الحربية لبرنامج ماجيستير بالكلية، حيث حرص على وضع أعلى مستوى من البرنامج لأوائل الخريجين والمتميزين منهم.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج" كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أن العلاقة مع "العصار" استمرت وكانت دائمًا ما تلجأ له في النصح والمشورة، حيث كان يتميز بطراز نادر وشخصية فريدة، قائلة: "كان متزنًا وإنسانًا في علاقاته مع زملائه"، موضحة أنه كان دائم الاهتمام بالاطلاع والحرص على تقديم أفضل البرامج التعليمية لشباب القوات المسلحة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الفريق العصار كان يسعى لتوطين الصناعات العسكرية المصرية وتطويرها، وتنشيط الصناعات الوطنية حتى تصل إلى القمة.