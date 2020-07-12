"الحجز إلكتروني".. أول قداس بإيبارشية السويس بعد حظر كورونا

بدأت اليوم الأحد، صلاة قداس عيد الرسل تذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس، بإيبارشية السويس، وسط إجراءات احترازية مشددة، من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي.

واستخدمت الكنيسة بإيبارشية السويس، وسائل تكنولوجية حديثة لتنظيم حضور القداسات، من خلال موقع إلكتروني يتيح للجميع حجز القداسات من خلاله مباشرة.

وجرى إتاحة خدمة الدعم الفني من خلال الاتصال التليفوني أو التواصل المباشر مع مركز الدعم بكل كنيسة، والذي يقدم المساعدة والرد على الاستفسارات وتأكيد الحجوزات، ومتابعتها.

يذكر أن القداس هو الأول منذ قرار الكنيسة بتعليق القداسات، بقرار المجمع المقدس في 21 مارس الماضي، كإجراء وقائي بسبب تفشي وباء كورونا.