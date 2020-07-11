كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة تقيم أول نهضة "أون لاين"

تقيم كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، اليوم السبت، أول نهضة كنسية "أون لاين".

قال القس يوساب عزت، راعي كنيسة الأنبا بيشوي، إنه في مثل هذا التوقيت من كل عام تحل ذكرى القديس الأنبا بيشوي شفيع الكنيسة، وننظم سنويا نهضة روحية عبارة عن أمسيات تتضمن عظات وصلوات لعدة أيام بالكنيسة بمشاركة عدد من الآباء من أنحاء مصر، ولكن لظروف الوباء التي نمر بها هذا العام، لجأنا لترتيب أول نهضة "أون لاين" في الصعيد عقب أزمة كورونا.

وأضاف أن الضيوف في النهضة هذا العام لن يستطيعوا الحضور للكنيسة، ولكن ستكون مشاركتهم عبر "فيديوهات" يتم بثها مباشرة عبر صفحة الكنيسة على "فيس بوك"، وبتفاعل من شعب الكنيسة عبر التعليقات وطرح الأسئلة والاستفسارات على الصفحة.

وأشار راعي الكنيسة، إلى أن القمص داود لمعي، راعي كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، والواعظ القدير المعروف على مستوى الكرازة، وافق أن يشارك في النهضة "الأون لاين"، كما يشارك فيها الفنان إيهاب صبحي، والفنان فريد النقراشي.