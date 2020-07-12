جامعة حلوان تبدأ التجارب السريرية لنوعين من العقاقير لعلاج مرضى كورونا

أعلن الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب حلوان، أنه تم أخذ الموافقات لبدء التجارب العلاجية السريرية على مرضى "كوفيد 19" بهدف إثبات فاعلية أحد الأدوية في العلاج، وذلك بهدف المشاركة في حل الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ ونظرا لاهتمام جامعة حلوان في الوصول إلى علاج فعال لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأضاف القصاص، أنه سيتم بدء التجارب السريرية على نوعين من الأدوية في مستشفيات جامعة حلوان، حيث يعد عقار الريمدسيفير هو أحد التجارب السريرية المستحدثة؛ وهو الدواء الوحيد الذي أخذ موافقات عالميا في علاج "كوفيد 19" حيث سيتم تجربته في عدد من المستشفيات الجامعية ومنهم مستشفى بدر الجامعي بجامعة حلوان.

وأوضح الدكتور محمد القصاص أن التجربة السريرية الثانية التي تم أخذ الموافقة عليها تتمثل في تجربة أحد العقاقير المستخدمة في علاج فيروس سي والمنتجة محليا في مصر، حيث أثبتت الدراسات الأولية أن هناك بعض التشابه من حيث التركيب بين فيروس سي وفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه في حالة أنه ثبت نجاح هذه العقاقير في علاج فيروس كورونا المستجد ستعد قفزة كبيرة في مجال العلاج لأن هذه العقاقير متوفرة حيث يوجد أكثر من شركة محلية تنتج هذه الأدوية بما يوفر كثيرًا على الدولة، وسيكون متاحا بشكل كبير ويمكن تصديره للخارج.

هذا وتتم التجارب السريرية على العقاقير المستخدمة لفيروس سي بالشراكة بين جامعة حلوان ومستشفيات جامعة أسيوط.