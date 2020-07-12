عاجل.. السيسي: لولا الإصلاح الاقتصادي كان وضعنا في كورونا هيبقى صعب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ سبب قدرة مصر على الصمود خلال المرحلة الصعبة التي مرت بها بسبب أزمة فيروس كورونا كانت متمثلة في الإجراء القاسي والصعب التي اتخذته في نوفمبر 2016 المتمثل في عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تحركت به مصر بجدية ومسؤولية، موضحًا "وجهت وقتها الشكر للمصريين، ونجحنا في الإصلاح الاقتصادي بفضل الصمود أمام إجراءات الاصلاح الاقتصادي والصبر على الأسعار وقسوة الوضع على كل المصريين".

السيسي: لولا الإصلاح الاقتصادي وتحمل المصريين لإجراءاته لاصبح موقفنا في أزمة كورونا صعبا

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "لولا هذا البرنامج وتحملكم يا مصريين كان موقفنا هيبقى صعب في الظروف الحالية التي تواجه العالم كله، وأزمة كورونا عالمية ومش على قدر دولة أو منطقة ويكفي أقولكم السياحة كانت بتجيب 14 مليار دولار وقطاع الطيران اللي توقف بالكامل، وأي إجراء قاسي بنعمله مصلحة وطنية ومصلحة الناس والدولة تقوم وتتقدم ومش هدفنا نضايق الناس أو ننكد عليها".