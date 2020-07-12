الثلاثاء.. معرض ملابس وأحذية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن تنظم الجمعية، يوم الثلاثاء، المقبل معرضًا لتوزيع الملابس والأحذية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية "الغراقة" مركز أجا في محافظة الدقهلية.

وقال "شعبان"، في بيان صحفي، إن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الدقهلية ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، مؤكدًا أن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن الدقهلية.

وأضاف أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتي استكمالًا لجهود الجمعية التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة الدقهلية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان.