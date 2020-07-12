أسيوط تحصد المراكز الأولى بمسابقة المكتبات النموذجية والمتحف التعليمي

حصدت مدارس مديرية التربية والتعليم بأسيوط المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحصدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة "المتحف التعليمى للعام 2019- 2020.

وأعرب صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن سعادته بما حققته المديرية من فوز في مختلف الأنشطة والمسابقات خلال العام الحالي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مسابقات المكتبة تغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم، مما يمنحهم الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الحياة العملية واتخاذ القرارات الصائبة في جميع المواقف.

وأشارمحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبات، وتزويدهم بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام الأمثل للمكتبة ومجموعات المواد بها، والتأكيد على دور العامل البشري في الارتقاء بمستوى المكتبات.

وقال مراد غالى مسيحة، موجه عام المكتبات بالمديرية، إن المدارس الفائزة هي، مدرسة "منفلوط الثانوية للبنات"، والتي فازت بالمركز الأول في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، ومدرسة "أبنوب الإعدادية بنات"، والتي فازت بالمركز الثالث.

وأضاف موجه عام المكتبات، أن مدرسة "دار الأندلس الثانوية للبنات" فازت بالمركز الأول، ومدرسة "الأقباط الابتدائية بأبو تيج"، فازت بالمركزالثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة المتحف التعليمي، بينما فازت مدرسة الأمل لضعاف السمع بالمركزين الثاني والثالث على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة.