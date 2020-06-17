تعليم أسيوط يستعد للثانوية العامة ببوابات تعقيم وتطهير اللجان

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم 21 من الشهر الجاري، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن.

وأكد صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة التي توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان أو فى الاستراحات ولجان تقدير الدرجات، لافتا إلى تهوية الفصول وعمل اختبارات الحماية المدنية ومنظومة الإطفاء بالمدارس والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تركيب جميع بوابات التعقيم على مستوى جميع لجان الثانوية العامة بالمحافظة والبالغ عددها 94 لجنة، منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن، موزعة على مختلف الإدارات التعليمية.

وفى سياق متصل جرى تجهيز استراحات لرؤساء اللجان، وتشمل 2 استراحة بمدينة أسيوط، بجانب استراحة بكل إدارة تعليمية، كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة، فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشها وتعقيمها.

ومن جانب آخر أشار مصدر بلجنة إدارة كنترول الثانوية العامة "قطاع أسيوط"، أنه سيتم توزيع (كمامة – جوانتى – كيس معقم "كحول) يوميا، لكل طالب داخل اللجنة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية وضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات