جامع: حصر 1.8 مليون مركبة ضمن "إحلال المركبات" بالتعاون مع الداخلية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، "يشرفني عرض مبادرة إحلال المركبات المتقادمة كأحد مبادرات تحفيز الاستهلاك لتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لغاز"، مبينة أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد برنامج قومي متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة سواء أجرة، وميكروباص وكان التوجيه مؤخرًا بإدخال منظومة السيارات الملاكي لأن حرصنا على أن نرتقي بنمط الحياة للمواطن المصري سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة وإتاحة سيارة تعمل بالغاز أجرة وميكروباص أو حتي في تنقلاته".

وأضافت جامع، خلال حديثه بإحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أنَّه من ضمن الإطار العام للمبادرة والحصر التي تم مع وزارة الداخلية تم حصر مليون و800 ألف مركبة، فضلا عن أن البرامج متعددة ولكن إجمالها على مدار خطة عمل تتراوح بداية من سنتين إلى 5 سنوات تتراوح 320 مليار جنيه.

جامع: تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز لمدة 3 سنوات بـمليار و200 مليون جنيه

وتابعت أن تحويل للسيارات التي تعمل بالبنزين لغاز يضم لـ147 ألف مركبة على مدار 3 سنوات وتكلفته مليار و200 مليون جنيه ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة البترول من خلال شركة كار جاز وغاز تك وهذا البرنامج لديه الكثير من المزايا وهناك توجيهات بعدم الإقتصار على المواطن الذي يعلم به بالصدفة ولكن بتوجيه حملة إعلامية بإستهداف أن يتم التحويل لإستخدام الغاز الطبيعي.

وأكدت "لدينا 242 ألف مركبة ميكروباص كانت مرخصة للعمل بالسولار ويصعب تحويلها للغاز فسيتم عمل إحلال متكامل لها بميكروباص حديث يستخدم الغاز ولدينا خطة على مدار 4 سنوات وتخليد المركبة القديمة وتوفير لسائق الميكروباص مركبة حديثة بنظم تمويل ميسرة، إضافة إلى الـ50 ألف تاكسي أجرة الذين تعدى عمرهم العشرين عاما، وتم وضع خطة لهم على عامين إلى جانب الإحلال التدريجي للمركبات الملاكي المتقادمة وبالحصر المبدأي يتجاوزوا مليون و300 ألف مركبة".

واستكملت أنه يتزامن ذلك توجد مع خطة طموحة من وزارة البترول لتكثيف محطات الغاز على مستوى الجمهورية.