وزيرة التجارة: خطة لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي جديدة بـ6.7 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ هناك خطة لإنشاء 366 محطة غاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه، خاصة أن الوقت الحالي ومع انتشار محطات الغاز على مستوى الجمهورية يتاح إطلاق المبادرة، مبينة أنَّ أصحاب الميكروباصات والسيارات الأجرة والملاكي يتمتعون بمنظومة الغاز الطبيعي.

جامع: لدينا خطة طموحة لإحلال العربات المتقادمة الملاكي بـ250 مليار جنيه

وأضافت جامع، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أنَّ إحلال الـ50 مركبة سيكون ضمن برنامج ينتهي على مدار عامين وتخصيص 10 مليارات جنيه له وتحويل الـ147 ألف مركبة على مدار 3 سنوات بتكلفة مليار و200 ألف وإحلال 240 ألف مركبة 53 مليار جنيه، متابعة "نأخذ متوسط لسعر الميكروباص تقريبا في حدود 225 أو 240 ألف، وسيتمّ إتاحته من خلال برامج تمويلية ميسرة جدًا لأصحاب هذه الميكروباصات".

وتابعت أنَّه لدينا خطة طموحة لإحلال العربات المتقادمة الملاكي وتتراوح تكلفتها حوالي 250 مليار جنيه، ويتمّ التنسيق فيها مع الجهات التمويلية والبنك المركزي والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقدم التمويل الميسر لهذه الفئات.