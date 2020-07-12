تجديد حبس الممثلة عبير بيبرس لاتهامها بقتل زوجها 15 يوما

قالت مصادر قضائية، إن قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة جدد حبس الممثلة الشابة عبير بيبرس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها عمدًا خلال مشاجرة جمعتهما داخل منزل الزوجية في البساتين وسرعان ما انتهت بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها الزوج متأثرا بإصابته البالغة بعدما أمسكت الزوجة زجاجة وكسرت رقبتها وغرزتها في صدره فسقط على الأرض فاقدًا للوعي ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

واعترفت الزوجة في محضر الشرطة بتفاصيل جريمتها: "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى"، مؤكدة أنها نفذت الجريمة بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفى بعقار في شارع شوقي عبدالمنعم تقسيم اللاسلكي دائرة القسم، بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة صاحب شركة مقاولات، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة النيابة بزينهم، وبسؤال إحدى شهود العيان، أيدت خادمتها الإثيوبية الجنسية 30 سنة أن الواقعة حدثت خلال مشاجرة جمعت الزوجين لعدة دقائق قبل الحادث مباشرة.