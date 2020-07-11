سيدة تقتل زوجها بـ"سكين" في ظروف غامضة بالمنيا

قتلت سيدة زوجها طعنا بآلة حاده "سكين"، في ظروف غامضة، في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، وأشارت تحريات أولية إلى وجود خلافات أسرية وراء الجريمة.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بوقوع جريمة قتل بشارع المشتل خلف المستشفى المركزي.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة "ع.ا.م" 44 عامًا، موظف ببنك، مسجاة على الأرض بكامل ملابسها داخل إحدى غرف المنزل، وبمناظرتها تبين وجود آثار طعن بآلة حادة.

نُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وأفادت تحريات وحدة مباحث سمالوط الأولية، إلى تورط الزوجة في الجريمة إذ طعنت الزوج بآلة حادة "سكين" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لوجود خلافات أسرية بينهما.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة "ن.ف.ف" 38 عامًا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي للكشف على جثة المجني عليه وتحديد الإصابات وكيفية ووقت الوفاة، واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات والتصريح بدفن الجثة.