تفاصيل جريمة قتل الممثلة الشابة عبير بيبرس لزوجها بطعنة زجاجة

قالت مصادر، إن النيابة العامة قررت حبس الممثلة الشابة عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها بطعن زجاجة مكسورة في صدره فتوفي داخل منزل الزوجية في البساتين خلال مشاجرة جمعتهما.

وأضافت المصادر، أن قاضي المعارضات جدد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

"كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".. بهذه الكلمات اعترفت سيدة ثلاثينية أمام المباحث، بقتل زوجها داخل منزل الزوجية في البساتين.

وأضافت المتهمة، أنها نفذت الجريمة بالمصادفة ليلة ارتكاب الجريمة، بغرز زجاجة فى صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

وعقب انتهاء المتهمة من اعترافاتها أمام قاضي المعارضات، قرر تجديد حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفى بعقار في شارع شوقي عبدالمنعم تقسيم اللاسلكي دائرة القسم، بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة صاحب شركة مقاولات، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة النيابة بزينهم.

وبسؤال إحدى شهود العيان، أيدت خادمتها الإثيوبية الجنسية 30 سنة ومقيمة بذات العنوان.