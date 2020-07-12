وزيرة التجارة: هناك مبادرة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة للعمل بالغاز

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك مبادرة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام، مبينة أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية بحيث كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج ويسمح أن يتحول لغاز.

وأضافت جامع، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أنه من أهم شروط الإلتحاق بهذه المبادرة هي 3 عوامل رئيسية أن تكون المركبة مصنعة محليا ومستوفية نسب التصنيع المحلي، أن تكون السيارة مجهزة للعمل بالغاز، وأن نستلم هذه السيارة طالما أنها تعمل وسارية الترخيص.

وأكدت أن هناك الكثير من الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، موضحة "نحاول توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائي وبرنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات والتمتع بحوافز جمركية ونقصد بها المزايا التي يتم ضخها لأصحاب المصانع كنوع من التحفيز للإنتاج وبالتالي توفير جزء من مقابل تخليد السيارات المتقادمة لأننا نكون حريصين على عدم ترك السيارات المتقادمة ولكن يتم تخريطها للحفاظ على البيئة".

وتابعت أن هذه المبادرة تارك فيها الكثير من الوزارات وعلى رأسها وزارات الداخلية، التنمية المحلية، المالية، النقل، التخطيط، الهيئة العربية للتصنيع، البيئة، البنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات والغرض من هذه المبادرة الرفع من مستوي ونمط معيشة المواطن المصري وتحفيز صناعة نحن في أشد الحاجة إليها وهي صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وعلى الجانب الآخر استخدام الغاز الذي أصبح متوفر لدى الدولة المصرية وتكلفته إيجابية سواء استخدمها صاحب السيارة الأجرة أو الميكروباص.