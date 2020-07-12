مدير بنك الدم بشفاء الأورمان يوضح آلية التبرع بالصفائح الدموية

كشف الدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم، بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، عن تفاصيل عمل جهاز التبرع بمشتقات الدم داخل أول بنك دم داخل المستشفى لخدمة مرضى السرطان بالصعيد، موضحاً أن المستشفى جهز داخل البنك غرفة للتبرع بالصفائح الدموية ومشتقات الدم وجلبت أحدث جهاز من خارج مصر لتوفيره لصالح أبناء الصعيد وعلاجهم من السرطان بالمجان عبر توفير اللازم لهم.

وأضاف "يعقوب" أنه يجري التبرع على هذا الجهاز بالصفائح الدموية من خلال جلسة مدتها تتراوح ما بين ساعة وساعتين فقط، موجهًا الدعوة لجميع الشباب والأصحاء للتبرع بالصفائح الدموية، لحاجة مريض السرطان الدائمة للصفائح الدموية، مشيرًا إلى أنه يعتبر نوعا خاصا من أنواع التبرع بالدم تجري بواسطة جهاز لفصل الخلايا الدموية.

وتعتبر الصفائح الدموية إحدى مشتقات الدم الرئيسية، وهي عبارة عن خلايا دم صغيرة الحجم تُصنّع في نخاع العظم إلى جانب خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، وهي أجسام دقيقة للغاية وتقوم بدور فعال في عملية تخثر الدم؛ حيث تكمن الوظيفة الأساسية لصفائح الدم في إيقاف النزف بالإضافة إلى قدرتها على استدعاء مزيد من صفائح الدم إلى مكان الجرح لوقف النزف وإنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وأكد مدير بنك الدم بالمستشفى، على أهمية الصفائح الدموية لإنقاذ حياة كثير من المرضى، من بينهم مرضى السرطان وخاصة الذين يخضعون للعلاج الكيماوي.

وقرر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر مؤخراً إنشاء بنك الدم الخاص بالمستشفى، حيث جرى إمداده بأحداث الأجهزة والوسائل والأساليب العلمية، والذي يجري داخله تطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحية المهنية لضمان سلامة وأمان وفعاليات الدم المقدم لصالح المريض.