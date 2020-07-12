تعافي 7 مصابين كورونا في "عزل إسنا" جنوبي الأقصر

أعلن مستشفى العزل الصحي في إسنا لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جنوب الأقصر، اليوم، تعافي 7 مرضى، بعدما أكدت تحاليل PCR تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي باسم المستشفى، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 7 مرضى على التعافي، من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة، على مدار 24 ساعة، وتطبيق كل ما جاء به بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات كورونا، وهذا ما أسهم في تعافي عدد كبير من المرضى.

وأضاف فتحي أن دفعة المتعافين الجدد ضمت عددًا من المرضى كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة.