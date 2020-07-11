مرشدو الأقصر ينظمون جولة بمعبد الكرنك استعدادا لعودة السياحة

واصلت نقابة المرشدين السياحيين في محافظة الأقصر، اليوم السبت، جولاتها فى المعالم الأثرية بعد فتحها، حيث جرى عمل جولة ميدانية للمعالم الأثرية، في معبد الكرنك، استعدادا لبدء استقبال الوفود السياحية.

وقال مصطفى رفاعي، نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، إن الجولات بدأت بزيارة لمعبد الأقصر الأسبوع الماضي، واستكملت اليوم في الكرنك، بحضور كافة أعضاء النقابة بهدف الاستعداد وتشجيع الحركة السياحية، ومناقشة ضوابط التعامل مع الزائرين في ظل إجراءات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وناشد "رفاعي"، السائحين والمواطنين لزيارة الأقصر دون قلق، مشيدين بجهود الدولة ووزارة الأثار في إعادة الحركة السياحية بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر.