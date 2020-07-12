بعد متابعة السيسي لها.. تعرف على أبرز مشروعات البتروكيماويات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وخلال اللقاء تم الحديث عن مشروعات الدولة لمصانع التكرير والبتروكيماويات.

وقالت وزارة البترول في بيان سابق لها، إنها تعمل على تحديث وإقامة مشروعات البتروكيماويات ومن أهمها الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامي 2020-2035، وأنه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

تسعى الوزارة من خلال ذلك الى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها اكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى في السنوات المقبلة، والاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير الأمر الذي يسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبي.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات البتروكيماويات تعمل على زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

جار حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بإجمالى تكلفة استثمارية يقدر بحوالي 19 مليار دولار منها مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة.

وتستعرض "الوطن"، أبرز هذه المشروعات التي يتم العمل عليها:

مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة.

مشروع إنتاج البيوتاديين أو المطاط الصناعي بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية.

مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط.

مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة.

بمشروع الإيثانول الحيوي.

مشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالأسكندرية.

مشروع إنتاج البولي بروبيلين بشركة سيدبك.

مشروع إنتاج البولي بيوتادين بشركة أيثيدكو PBR .

مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته.

شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات الستة الأخيرة، حيث تم تشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالي 4 مليارات دولار.