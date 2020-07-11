البترول: 11 مشروعا جديدا في البتروكيماويات بـ19 مليار دولار

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع دائمًا الخطط الاستراتيجية وما تم تنفيذه من إنجازات ونتائج أعمال ومشروعات تخص قطاع البترول والطاقة.

ولفت إلى أن مصر تتميز بالخامات التعدينية التي تمثل قيمة مضافة للدولة، ومن الممكن إقامة صناعات تحويلية تضيف للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن وزير البترول وضع استراتيجية شاملة لقطاع التعدين في 2018.

وأضاف "عبد العزيز" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه تم طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب، وجرى تأجيلها لمدة شهرين بعد تعليق الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا، كما جرى الإعلان عن كشف بالصحراء الغربية بواسطة شركة مصرية لاحتياطي الذهب به مليون أوقية، موضحًا أن استثمارات الكشف خلال 10 سنوات ستتجاوز مليار دولار.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أنه جاري تنفيذ 11 مشروعًا جديدًا في قطاع البتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولار، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف استخدام المواد الخام المتواجدة كثروات بترولية أو غازية لإقامة صناعات تحويلية تمنح قيمة مضافة لهذه الثروات.