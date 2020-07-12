أبرز مبادرات "البترول" لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن أهمية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كونه حق للدولة لتوفير العديد من الأموال التي تستخدم في استيراد الوقود من الخارج.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل كبير على ملف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، وذلك نظرا لأنه أقل في التكلفة خاصة بعد تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، كما أنه يعد الأفضل بيئياً.

وتسعى الوزارة لزيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي من خلال عدة سياسات وتسهيلات من خلال شركتي غازتك وكارجاس العاملين في مجال تحويل السيارات منها: