عابد: الأسمرات 3 إنجاز تاريخي.. ونشهد طفرة حقيقية في المشروعات القومية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التي أحرزت فيها الدولة المصرية خطوات جادة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث خلال سنوات قليلة شاهدنا كيف تحولت أماكن كانت تمثل خطورة شديدة على المواطنين إلى مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عابد، أن آليات تطوير العشوائيات من خلال البدء بالمناطق شديدة الخطورة، ومن ثم المناطق الأقل خطورة، وخطة تطوير الأسواق العشوائية، تؤكد أن هناك دراسة جيدة للملف، وأن الأمور تسير وفقا لرؤية واستراتيجية وفي نفس الوقت يتم توفير اعتمادات مالية ضخمة في سبيل تطوير هذه المناطق التي تعد موروثا ثقيلا من العقود السابقة، حملت القيادة السياسية على عاتقها مهمة الإصلاح بخطوات جادة.

وأشار عابد، إلى أن ما يحدث المرحلة الثالثة من حي الأسمرات والمشروعات القومية التي تم افتتاحها بمثابة إنجاز تاريخي سيف التاريخ أمامه كثيرا، وعلى الجميع ألا ينسى الصورة القديمة ما كنا عليه والوضع الراهن، متابعا: "هناك من يريد أن يشوه الصورة ويقلل من حجم الإنجازات ولكن علينا أن نكون لهؤلاء بالمرصاد، وأن نذكرهم دائما بحجم الإنجازات القومية، وأن مصر خلال السنوات السابقة تشهد طفرة حقيقة في كل القطاعات لم تشهدها منذ عقود.

وأضاف عابد، أن مشروع الأسمرات 3 هو أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتي توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، مجانا دون مقابل، وتسليم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيها شهريا.