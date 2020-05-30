علاء عابد يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد واقعة اعتداء على طفل معاق

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، ببلاغ للنائب العام ضد ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من قيام شابين بترويع طفل من ذوى الإعاقة، بكلب مفترس على سطح منزل، حسب ما ظهر في الفيديو.

وطالب عابد، في بلاغه، سرعة ضبط المتورطين في الواقعة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات ومخالفة للدستور.

كما تابعت وزارة التضامن الاجتماعي، ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من قيام شابين بترويع طفل من ذوى الإعاقة، بكلب مفترس على سطح منزل، حسب ما ظهر في الفيديو.

ووجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة، وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة، بتقديم بلاغ للنائب العام، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل المعاق، وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة، أو ترويعه أو التنمر عليه بأي صورة من صور التنمر، أو الاعتداء بأي صورة من صور الاعتداء لفظيا أو جسديا، أو معنويا، مشيرة إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة ونصوص الدستور المصري، تجرم ما تم تداوله وستسعى الوزارة، لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون.