علاء عابد: كلمة السيسي اليوم رسالة طمأنة للشعب المصري

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المنطقة الغربية العسكرية، رسالة تطمين للشعب المصري كله الذي يقف خلف القيادة السياسية في أي قرارات ويدعمها في كل ما هو خاص بأمن واستقرار البلاد، حيث تم استعراض قدرات وإمكانيات الجيش المصري، القادر دائما على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

وأوضح عابد، في بيان له اليوم، أنه على الرغم من ترتيب الجيش المصري ضمن 10 جيوش على مستوى العالم، إلا أنه الأول عالميا من حيث عزيمة قياداته وجنوده وضباطه، وهذا اتضح جليا على مدار التاريخ، وهناك الكثير من الوقائع التي تؤكد ذلك من خلال تضحيات وفدائيات ونماذج جميعها مشرفة سيقف التاريخ أمامها طويلا، مثنيا على كلمة الرئيس أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش "رشيد.. يحمي ولا يهدد.." وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، رسالة للداخل والخارج أننا قادرين على حماية أراضينا وكل الخيارات مفتوحة أمامنا لكل من تسول له نفسة العبث بأمن بلادنا".

وأضاف عابد، أن تفقد الرئيس اليوم للمنطقة الغربية رسالة للمرتزقة وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد، وعلى هؤلاء أن يرجعوا للتاريخ فحقا الجيش المصري قادر على الردع والرد يأتي في الوقت المناسب، ولكنه كما قال الرئيس يتصرف بحكمه، لافتا إلى أن استعادة أجواء النصر من خلال تشغيل عدد من الأغاني الوطنية سيكون له وقع على هؤلاء المرتزقة.

وناشد رئيس لجنة حقوق الإنسان، المواطنين بمزيد من الاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش الوطني، حتى وإن كان هناك بعض الخلافات في وجهات النظر لكن المصريين سيظلوا صفا واحد كل كل معتدي خارجي، وسيقف الجميع في خندق واحد للدفاع عن أمن وسلامة واستقرار البلاد.