"الصحة" تقدم 10 إرشادات غذائية لتعزيز الصحة العامة وتقوية المناعة

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، نصائح غذائية لتعزيز الصحة العامة وتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ارشادات غذائية لتعزيز الصحة العامة وتقوية المناعة ضد كوفيدـ 19:

ـ تناول وجبات متوازنة ومتكاملة.

ـ يُفضل تناول ثمار الفاكهة كاملة، بدلًا من عصير الفاكهة.

ـ الحرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميًا.

ـ الزنك من المعادن التي تدعم المناعة، وهو موجود في العديد من الأطعمة، مثل اللحوم، والدواجن، والأسماك، ولبن، والزبادي، والبليلة، والفول.

ـ تجنب مسببات السمنة مثل الوجبات السريعة، والحلويات، والمشروبات عالية السكر.

ـ تجنب الإفراط في تناول النشويات، وقلة الحركة، وقلة شرب الماء.

ـ الخضروات الحمراء وبرتقالية اللون غنية بفيتامين "أ" الذي يدعم المناعة، مثل الطماطم، والفلفل الألوان، وقرع العسل، والبطاطا، والجزر.

ـ كوب من عصير البرتقال الطبيعي، يغني عن كبسولة فيتامين "ج".

ـ الزبادي واللبن مصدرين للبروتين، والزنك، ويفضل تناول كوبًا في الصباح وآخر بالمساء، لتعزيز المناعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و67 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 81158 حالة، من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.