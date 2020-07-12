مستشار وزيرة الصحة: انخفاض عدد مصابي كورونا لا يعني انتهاء الذروة

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن مصر ضمن 10 دول حول العالم التي ينخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بل قد يكون هناك 7 دول فقط تنخفض فيهم الإصابات ومصر واحده منها وهذا لا يُعني أن الذرورة بدأت تنتهي، لكننا نذكر أنها علامة مبشرة، مشيرا إلى أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لا يزال في ارتفاع ملحوظ.

وأضاف وديع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن مصر من الدول القليلة التي وفرت التشخيص والعلاج ومكافحة المرض مجانًا لمعظم المواطنين، ولكن من المبكر الحديث عن أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر يهبط، إلا حال استمرار هذا الانخفاض لمدة لا تقل عن 15 يومًا، فأعداد الإصابات بكورونا في مصر بدأ الانخفاض منذ 5 أيام.

وأوضح مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية أنه حدث تطور في منظومة الرعاية العاجلة والرعاية المركزة خلال السنوات الأخيرة، وعدد أسرة الرعاية العاجلة بلغ 5500، كما أن نسبة إشغال أسرة الرعاية العاجلة خلال أزمة كورونا في الفترة الحالية وصلت إلى 75%، منهم 22% فقط على أجهزة تنفس صناعي، فالأمور تبدو في تحسن لكن لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.