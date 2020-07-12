ديزني تقرر فتح حدائقها بالرغم من زيادة أعداد إصابات كورونا في فلوريدا

بالرغم من زيادة انتشار حالات كورونا "COVID-19" التي إرتفعت في ولاية فلوريدا قررت ديزني بأنه تم إعادة فتح حديقة المملكة السحرية وحديقة حيوانات ديزني، كما تم إعادة فتح جزء كبير من منتجع والت ديزني العالمي صباح أمس السبت، وأكدت شركة ديزني بأن إجراءات الصحة والسلامة سيتم اتخاذها وتنفيذها بشكل جاد وبأنها ليست اقتراحات بل قواعد.

كما اتخذ منتجع ديزني وورلد جميع الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بشكل صارم في محاولة لجعل الملاهي آمنة قدر الإمكان، ونشرت إدارة "ديزني وورلد" نشرة بإجراءات الدخول قالت فيها: "لقد اتخذنا إجراءات معززة للصحة والسلامة، من أجلك أنت وضيوفنا الآخرين وأعضاء فريق العمل، يجب عليك اتباع جميع التعليمات المنشورة أثناء زيارة منتجع والت ديزني العالمي"، كما شددت النشرة على الزوار بأن يحافظوا على إجراءات التباعد الإجتماعي.

وكانت أكدت "ديزني" في وقت سابق، أن خططها لإعادة فتح "ديزني وورلد" والتي تمت الموافقة عليها على مستوى الولاية والمستوى المحلي في يونيو الماضي، لن يتم تغييرها بالرغم من أن حالات كورونا في ولاية فلوريدا ترتفع بشكل سريع ويوم السبت 4 يوليو كانت سجلت الولاية رقمًا قياسيًا لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة في يوم واحد بإجمالي 11458، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.